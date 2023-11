December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 14 Team Roping Heelers headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 14 Team Roping Heelers

Wesley Thorp Junior Nogueira Colter Todd Levi Lord Logan Medlin Paul Eaves Paden Bray Jeremy Buhler Patrick Smith Jake Long Buddy Hawkins II Cole Curry Hunter Koch Jonathan Torres

Wesley Thorp*

1. Wesley Thorp

Hometown: Throckmorton, TX

2023 PRCA Earnings: $177,772.28

World Titles: 1 (2019)

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-2023)

Junior Nogueira*

2. Junior Nogueira

Hometown: Presidente Prude, BR

2023 PRCA Earnings: $162,928.34

World Titles: 3 (AA 2016) (TR 2021-22)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (2014-2021, 2023)

Partner Kaleb Driggers

Colter Todd*

3. Colter Todd

Hometown: Willcox, AZ

2023 PRCA Earnings: $153,282.61

NFR Qualifications: 4 (2006-08, 2023)

Partner Derrick Begay

Levi Lord*

4. Levi Lord

Hometown: Sturgis, SD

2023 PRCA Earnings: $144,602.05

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020, 2022-23)

Partner Dustin Egusquiza

Logan Medlin*

5. Logan Medlin

Hometown: Tatum, NM

2023 PRCA Earnings: $133,487.42

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)

Partner Coleman Proctor

Paul Eaves*

6. Paul Eaves

Hometown: Lonedell, MO

2023 PRCA Earnings: $124,241.30

World Titles: 2 (2018, 2020)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (2012-20, 2023)

Partner Erich Rogers

Paden Bray*

7. Paden Bray

Hometown: Stephenville, TX

2023 PRCA Earnings: $124,088.58

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020-21, 2023)

Partner Brenten Hall

Jeremy Buhler*

8. Jeremy Buhler

Hometown: Arrowwood, AB

2023 PRCA Earnings: $123,483.95

World Titles: 1 (2016)

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2016-17, 2021-23)

Partner Rhen Richard

Patrick Smith*

9. Patrick Smith

Hometown: Lipan, TX

2023 PRCA Earnings: $118,705.98

Wrangler NFR Qualifications: 14 (2003, 2005-15, 2022-23)

Partner Tanner Tomlinson

Jake Long*

10. Jake Long

Hometown: Coffeyville, KS

2023 PRCA Earnings: $116,994.79

Wrangler NFR Qualifications: 13 (2010-12, 2014-2023)

Partner Clay Smith

Buddy Hawkins II*

11. Buddy Hawkins II

Hometown: Stephenville, TX

2023 PRCA Earnings: $115,075.41

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2013, 2018, 2020-23)

Partner Andrew Ward

Cole Curry*

12. Cole Curry

Hometown: Liberty, MS

2023 PRCA Earnings: $102,163.55

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Partner Marcus Theriot

Hunter Koch*

13. Hunter Koch

Hometown: Vernon, TX

2023 PRCA Earnings: $98,811.73

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2019-2020, 2023)

Partner Luke Brown

Jonathan Torres*

14. Jonathan Torres

Hometown: Ocala, FL

2023 PRCA Earnings: $97,727.43

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Partner Coy Rahlmann

*Photos courtesy PRCA