December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Bareback Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Bareback Riders

Keenan Hayes Kade Sonnier Clayton Biglow Tim O’Connell Leighton Berry Orin Larsen Rocker Steiner Dean Thompson Jayco Roper Jess Pope Mason Clements Jacob Lees Tanner Aus Cole Reiner Richmond Champion



Keenan Hayes*

1. Keenan Hayes

Hometown: Hayden, CO

2023 PRCA Earnings: $265,895.60

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)



Kade Sonnier*

2. Kade Sonnier

Hometown: Carencro, LA

2023 PRCA Earnings: $163,028.33

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)



Clayton Biglow*

3. Clayton Biglow

Hometown: Clements, CA

2023 PRCA Earnings: $162,737.96

World Titles: 1 (2019)

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-23)



Tim O’Connell*.

4. Tim O’Connell

Hometown: Zwingle, IA

2023 PRCA Earnings: $159,326.29

World Titles: 3 (2016-17, 2018)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (2014-2023)



Leighton Berry*

5. Leighton Berry

Hometown: Weatherford, TX

2023 PRCA Earnings: $157,955.35

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020, 2022-23)



Orin Larsen*

6. Orin Larsen

Hometown: Inglis, MB

2023 PRCA Earnings: $147,236.77

Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-23)



Rocker Steiner*

7. Rocker Steiner

Hometown: Weatherford, TX

2023 PRCA Earnings: $143,123.37

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2023)



Dean Thompson*

8. Dean Thompson

Hometown: Altamont, UT

2023 PRCA Earnings: $135,317.74

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)



Jayco Roper*

9. Jayco Roper

Hometown: Oktaha, OK

2023 PRCA Earnings: $127,967.91

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)



Jess Pope*

10. Jess Pope

Hometown: Waverly, KS

2023 PRCA Earnings: $127,047.73

World Titles: 1 (2022)

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)



Mason Clements*.

11. Mason Clements

Hometown: Spanish Fork, UT

2023 PRCA Earnings: $126,165.50

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2017-18, 2020, 2023)



Jacob Lees*

12. Jacob Lees

Hometown: Caldwell, ID

2023 PRCA Earnings: $121,349.25

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)



Tanner Aus*

13. Tanner Aus

Hometown: Granite Falls, MN

2023 PRCA Earnings: 119,896.86

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2015-17, 2019-23)



Cole Reiner*

14. Cole Reiner

Hometown: Buffalo, WY

2023 PRCA Earnings: $118,219.69

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)



Richmond Champion*

15. Richmond Champion

Hometown: Stevensville, MT

2023 PRCA Earnings: $111,687.69

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2014, 2016-21, 2023)

*Photo courtesy PRCA

