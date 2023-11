December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Bull Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Bull Riders

Stetson Wright Ky Hamilton Josh Frost Trey Holston Tristen Hutchings Creek Walker Young Hayes Weight T Parker Trey Kimzey Sage Kimzey Jordan Hansen Jared Parsonage Cody Teel Jeff Askey Cullen Telfer

Stetson Wright*

1. Stetson Wright

Hometown: Beaver, UT

2023 PRCA Earnings: $620,256.39

World Titles: 7 (AA, 2019-22) (BR, 2020, 2022) (SB, 2021)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (BR, 2019-2023) (SB, 2020-23)

Ky Hamilton*

2. Ky Hamilton

Hometown: Mackay, AU

2023 PRCA Earnings: $254,164.59

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)

Josh Frost*

3. Josh Frost

Hometown: Randlett,UT

2023 PRCA Earnings: $236,886.92

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2019, 2021-23) (BR)

Trey Holston*

4. Trey Holston

Hometown: Fort Scott, KS

2023 PRCA Earnings: $198,044.16

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Tristen Hutchings*

5. Tristen Hutchings

Hometown: Monteview, ID

2023 PRCA Earnings: $181,192.18

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Creek Young*

6. Creek Young

Hometown: Rogersville, MO

2023 PRCA Earnings: $156,286.35

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2021-23)

Hayes Weight*

7. Hayes Weight

Hometown: Goshen, UT

2023 PRCA Earnings: $154,694.97

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

T Parker*

8. T Parker

Hometown: Winnie, TX

2023 PRCA Earnings: $152,792.48

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Trey Kimzey*

9. Trey Kimzey

Hometown: Strong City, OK

2023 PRCA Earnings: $150,714.71

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2019, 2022-23)

Sage Kimzey*

10. Sage Kimzey

Hometown: Salado, TX

2023 PRCA Earnings: $145,020.68

World Titles: 7 (2014-19, 2021)

Wrangler NFR Qualifications: 9 (2014-2021, 2023)

Jordan Hansen*

11. Jordan Hansen

Hometown: Amisk, AB

2023 PRCA Earnings: $144,222.51

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2017, 2019, 2023)

Jared Parsonage*

12. Jared Parsonage

Hometown: Maple Creek, SK

2023 PRCA Earnings: $139,551.62

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Cody Teel*

13. Cody Teel

Hometown: Bryan, TX

2023 PRCA Earnings: $135,671.02

PRCA World Championships: 1, 2012

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2012-16, 2023)

Jeff Askey*

14. Jeff Askey

Hometown: Athens, TX

2023 PRCA Earnings: $135,243.62

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2016, 2018-2020, 2022-23)

Cullen Telfer*

15. Cullen Telfer

Hometown: Plant City, FL

2023 PRCA Earnings: $128,244.93

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

*Photos courtesy PRCA