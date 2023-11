December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Saddle Bronc Riders

Stetson Wright Sage Newman Kade Bruno Zeke Thurston Dawson Hay Ben Andersen Ryder Wright Wyatt Casper Chase Brooks Layton Green Tanner Butner Brody Cress Damian Brennan Lefty Marvel Holman Ryder Sanford

Stetson Wright*

1. Stetson Wright

Hometown: Beaver, UT

2023 PRCA Earnings: $620,256.39

World Titles: 7 (AA, 2019-22) (BR, 2020, 2022) (SB, 2021)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (BR, 2019-2023) (SB, 2020-23)

Sage Newman*

2. Sage Newman

Hometown: Melstone, MT

2023 PRCA Earnings: $247,263.50

NFR Qualifications: 3 (2021-23)

Kade Bruno*

3. Kade Bruno

Hometown: Challis, ID

2023 PRCA Earnings: $225,259.17

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Zeke Thurston*

4. Zeke Thurston

Hometown: Big Valley,AB

2023 PRCA Earnings: $221,919.01

World Titles: 3 (2016, 2019, 2022)

Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-2023)

Dawson Hay*

5. Dawson Hay

Hometown: Wildwood, AB

2023 PRCA Earnings: $155,974.09

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2019, 2021-23)

Ben Andersen*

6. Ben Andersen

Hometown: Eckville, AB

2023 PRCA Earnings: $152,390.89

NFR Qualifications: 2 (2021, 2023)

Ryder Wright*

7. Ryder Wright

Hometown: Beaver, UT

2023 PRCA Earnings: $150,402.41

World Titles Won: 2 (2017, 2020)

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-2023)

Wyatt Casper*

8. Wyatt Casper

Hometown: Miami, TX

2023 PRCA Earnings: $142,420.78

NFR Qualifications: 4 (2020-23)

Chase Brooks*

9. Chase Brooks

Hometown: Deer Lodge, MT

2023 PRCA Earnings: $139,220.98

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018-23)

Layton Green*

10. Layton Green

Hometown: Millarville, AB

2023 PRCA Earnings: $136,829.01

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2017, 2021-23)

Tanner Butner*

11. Tanner Butner

Hometown: Daniel, WY

2023 PRCA Earnings: $135,288.54

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Brody Cress*

12. Brody Cress

Hometown: Hillsdale, WY

2023 PRCA Earnings: $132,743.15

Wrangler NFR Qualifications: 7 (2017-2023)

Damian Brennan*

13. Damian Brennan

Hometown: Injune, AU

2023 PRCA Earnings: $129,743.87

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Lefty Holman*

14. Lefty Holman

Hometown: Visalia, CA

2023 PRCA Earnings: $128,954.60

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020, 2022-23)

Ryder Sanford*

15. Ryder Sanford

Hometown: Sulphur, LA

2023 PRCA Earnings: $125,388.16

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

*Photos courtesy PRCA