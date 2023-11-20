Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Rodeo

2023 PRCA Top 15 Saddle Bronc Riders

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December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Saddle Bronc Riders

  1. Stetson Wright
  2. Sage Newman
  3. Kade Bruno
  4. Zeke Thurston
  5. Dawson Hay
  6. Ben Andersen
  7. Ryder Wright
  8. Wyatt Casper
  9. Chase Brooks
  10. Layton Green
  11. Tanner Butner
  12. Brody Cress
  13. Damian Brennan
  14. Lefty Marvel Holman
  15. Ryder Sanford

Stetson Wright*

1. Stetson Wright

Hometown: Beaver, UT
2023 PRCA Earnings: $620,256.39
World Titles: 7 (AA, 2019-22) (BR, 2020, 2022) (SB, 2021)
Wrangler NFR Qualifications: 10 (BR, 2019-2023) (SB, 2020-23)

Sage Newman*

2. Sage Newman

Hometown: Melstone, MT
2023 PRCA Earnings: $247,263.50
NFR Qualifications: 3 (2021-23)

Kade Bruno*

3. Kade Bruno

Hometown: Challis, ID
2023 PRCA Earnings: $225,259.17
Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Zeke Thurston*

4. Zeke Thurston

Hometown: Big Valley,AB
2023 PRCA Earnings: $221,919.01
World Titles: 3 (2016, 2019, 2022)
Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-2023)

Dawson Hay*

5. Dawson Hay

Hometown: Wildwood, AB
2023 PRCA Earnings: $155,974.09
Wrangler NFR Qualifications: 4 (2019, 2021-23)

Ben Andersen*

6. Ben Andersen

Hometown: Eckville, AB
2023 PRCA Earnings: $152,390.89
NFR Qualifications: 2 (2021, 2023)

Ryder Wright*

7. Ryder Wright

Hometown: Beaver, UT
2023 PRCA Earnings: $150,402.41
World Titles Won: 2 (2017, 2020)
Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-2023)

Wyatt Casper*

8. Wyatt Casper

Hometown: Miami, TX
2023 PRCA Earnings: $142,420.78
NFR Qualifications: 4 (2020-23)

Chase Brooks*

9. Chase Brooks

Hometown: Deer Lodge, MT
2023 PRCA Earnings: $139,220.98
Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018-23)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Layton Green*

10. Layton Green

Hometown: Millarville, AB
2023 PRCA Earnings: $136,829.01
Wrangler NFR Qualifications: 4 (2017, 2021-23)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Tanner Butner*

11. Tanner Butner

Hometown: Daniel, WY
2023 PRCA Earnings: $135,288.54
Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Brody Cress*

12. Brody Cress

Hometown: Hillsdale, WY
2023 PRCA Earnings: $132,743.15
Wrangler NFR Qualifications: 7 (2017-2023)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Damian Brennan*

13. Damian Brennan

Hometown: Injune, AU
2023 PRCA Earnings: $129,743.87
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Lefty Holman*

14. Lefty Holman

Hometown: Visalia, CA
2023 PRCA Earnings: $128,954.60
Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020, 2022-23)

Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
Ryder Sanford*

15. Ryder Sanford

Hometown: Sulphur, LA
2023 PRCA Earnings: $125,388.16
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

*Photos courtesy PRCA

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