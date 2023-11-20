December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Saddle Bronc Riders headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
2023 PRCA Top 15 Saddle Bronc Riders
- Stetson Wright
- Sage Newman
- Kade Bruno
- Zeke Thurston
- Dawson Hay
- Ben Andersen
- Ryder Wright
- Wyatt Casper
- Chase Brooks
- Layton Green
- Tanner Butner
- Brody Cress
- Damian Brennan
- Lefty Marvel Holman
- Ryder Sanford
1. Stetson Wright
Hometown: Beaver, UT
2023 PRCA Earnings: $620,256.39
World Titles: 7 (AA, 2019-22) (BR, 2020, 2022) (SB, 2021)
Wrangler NFR Qualifications: 10 (BR, 2019-2023) (SB, 2020-23)
2. Sage Newman
Hometown: Melstone, MT
2023 PRCA Earnings: $247,263.50
NFR Qualifications: 3 (2021-23)
3. Kade Bruno
Hometown: Challis, ID
2023 PRCA Earnings: $225,259.17
Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)
4. Zeke Thurston
Hometown: Big Valley,AB
2023 PRCA Earnings: $221,919.01
World Titles: 3 (2016, 2019, 2022)
Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-2023)
5. Dawson Hay
Hometown: Wildwood, AB
2023 PRCA Earnings: $155,974.09
Wrangler NFR Qualifications: 4 (2019, 2021-23)
6. Ben Andersen
Hometown: Eckville, AB
2023 PRCA Earnings: $152,390.89
NFR Qualifications: 2 (2021, 2023)
7. Ryder Wright
Hometown: Beaver, UT
2023 PRCA Earnings: $150,402.41
World Titles Won: 2 (2017, 2020)
Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-2023)
8. Wyatt Casper
Hometown: Miami, TX
2023 PRCA Earnings: $142,420.78
NFR Qualifications: 4 (2020-23)
9. Chase Brooks
Hometown: Deer Lodge, MT
2023 PRCA Earnings: $139,220.98
Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018-23)
10. Layton Green
Hometown: Millarville, AB
2023 PRCA Earnings: $136,829.01
Wrangler NFR Qualifications: 4 (2017, 2021-23)
11. Tanner Butner
Hometown: Daniel, WY
2023 PRCA Earnings: $135,288.54
Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)
12. Brody Cress
Hometown: Hillsdale, WY
2023 PRCA Earnings: $132,743.15
Wrangler NFR Qualifications: 7 (2017-2023)
13. Damian Brennan
Hometown: Injune, AU
2023 PRCA Earnings: $129,743.87
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)
14. Lefty Holman
Hometown: Visalia, CA
2023 PRCA Earnings: $128,954.60
Wrangler NFR Qualifications: 3 (2020, 2022-23)
15. Ryder Sanford
Hometown: Sulphur, LA
2023 PRCA Earnings: $125,388.16
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)
*Photos courtesy PRCA