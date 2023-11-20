December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Steer Wrestlers headed to the 2023 Wrangler NFR in December.
2023 PRCA Top 15 Steer Wrestlers
- Dalton Massey
- Jesse Brown
- Tyler Waguespack
- Will Lummus
- Ty Erickson
- J.D. Struxness
- Dirk Tavenner
- Stephen Culling
- Cody Devers
- Stan Branco
- Jacob Talley
- Nick Guy
- Tyler Worley
- Bridger Anderson
- Don Payne
1. Dalton Massey
Hometown: Hermiston, OR
2023 PRCA Earnings: $195,116.39
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)
2. Jesse Brown
Hometown: Baker City, OR
2023 PRCA Earnings: $161,613.04
Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)
3. Tyler Waguespack
Hometown: Gonzales, LA
2023 PRCA Earnings: $147,112.74
World Titles: 4 (2016, 2018, 2021-22)
Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-23)
4. Will Lummus
Hometown: Byhalia, MS
2023 PRCA Earnings: $143,988.44
Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018-23)
5. Ty Erickson
Hometown: Helena, MT
2023 PRCA Earnings: $124,275.40
World titles: 1 (2019)
Wrangler NFR Qualifications: 8 (2014-19, 2022-23)
6. J.D. Struxness
Hometown: Milan, MN
2023 PRCA Earnings: $122,396.63
Wrangler NFR Qualifications: 5 (2016-17, 2019, 2022-23)
7. Dirk Tavenner
Hometown: Rigby, ID
2023 PRCA Earnings: $107,839.27
NFR Qualifications: 3 (2021-23)
8. Stephen Culling
Hometown: Fort St. John, BC
2023 PRCA Earnings: $106,058.23
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)
9. Cody Devers
Hometown: Balko, OK
2023 PRCA Earnings: $104,737.84
NFR Qualifications: 2 (2021, 2023)
10. Stan Branco
Hometown: Chowchilla, CA
2023 PRCA Earnings: $104,573.34
NFR Qualifications: 2 (2013,2023)
11. Jacob Talley
Hometown: Keatchie, LA
2023 PRCA Earnings: $102,553.21
Wrangler NFR Qualifications: 5 (2016, 2018, 2020-21, 2023)
12. Nick Guy
Hometown: Sparta, WI
2023 PRCA Earnings: $96,316.87
Wrangler NFR Qualifications: 8 (2010, 2014-18, 2022-23)
13. Tyler Worley
Hometown: Berryville, AR
2023 PRCA Earnings: $93,983.17
Wrangler NFR Qualifications: 3 (2019-2020, 2023)
14. Bridger Anderson
Hometown: Carrington, ND
2023 PRCA Earnings: $85,591.91
Wrangler NFR Qualifications: 2 (2020, 2023)
15. Don Payne
Hometown: Stephenville, TX
2023 PRCA Earnings: $84,611.81
Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)
*Photos courtesy PRCA