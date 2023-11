December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Steer Wrestlers headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Steer Wrestlers

Dalton Massey*

1. Dalton Massey

Hometown: Hermiston, OR

2023 PRCA Earnings: $195,116.39

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Jesse Brown*

2. Jesse Brown

Hometown: Baker City, OR

2023 PRCA Earnings: $161,613.04

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-23)

Tyler Waguespack*

3. Tyler Waguespack

Hometown: Gonzales, LA

2023 PRCA Earnings: $147,112.74

World Titles: 4 (2016, 2018, 2021-22)

Wrangler NFR Qualifications: 9 (2015-23)

Will Lummus

4. Will Lummus

Hometown: Byhalia, MS

2023 PRCA Earnings: $143,988.44

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018-23)

Ty Erickson*

5. Ty Erickson

Hometown: Helena, MT

2023 PRCA Earnings: $124,275.40

World titles: 1 (2019)

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2014-19, 2022-23)

J.D. Stuxness*

6. J.D. Struxness

Hometown: Milan, MN

2023 PRCA Earnings: $122,396.63

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2016-17, 2019, 2022-23)

Dirk Tavenner*

7. Dirk Tavenner

Hometown: Rigby, ID

2023 PRCA Earnings: $107,839.27

NFR Qualifications: 3 (2021-23)

Stephen Culling*

8. Stephen Culling

Hometown: Fort St. John, BC

2023 PRCA Earnings: $106,058.23

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Cody Devers*

9. Cody Devers

Hometown: Balko, OK

2023 PRCA Earnings: $104,737.84

NFR Qualifications: 2 (2021, 2023)

Stan Branco*

10. Stan Branco

Hometown: Chowchilla, CA

2023 PRCA Earnings: $104,573.34

NFR Qualifications: 2 (2013,2023)

Jacob Talley*

11. Jacob Talley

Hometown: Keatchie, LA

2023 PRCA Earnings: $102,553.21

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2016, 2018, 2020-21, 2023)

Nick Guy*

12. Nick Guy

Hometown: Sparta, WI

2023 PRCA Earnings: $96,316.87

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2010, 2014-18, 2022-23)

Tyler Worley*

13. Tyler Worley

Hometown: Berryville, AR

2023 PRCA Earnings: $93,983.17

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2019-2020, 2023)

Bridger Anderson*

14. Bridger Anderson

Hometown: Carrington, ND

2023 PRCA Earnings: $85,591.91

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2020, 2023)

Don Payne*

15. Don Payne

Hometown: Stephenville, TX

2023 PRCA Earnings: $84,611.81

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

*Photos courtesy PRCA