December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the PRCA top 15 Tie-Down Ropers headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 PRCA Top 15 Tie-Down Ropers

Riley Webb Haven Meged Shad Mayfield Shane Hanchey Brushton Minton Ty Harris Westyn Hughes Caleb Smidt Blane Cox Kincade Henry Cory Solomon Beau Cooper Hunter Herrin John Douch Tuf Cooper

Riley Webb*

1. Riley Webb

Hometown: Denton, TX

2023 PRCA Earnings: $283,342.10

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Haven Meged*

2. Haven Meged

Hometown: Miles City, MT

2023 PRCA Earnings: $209,592.89

World Titles: 1 (2019)

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2019-23)

Shad Mayfield*

3. Shad Mayfield

Hometown: Clovis, NM

2023 PRCA Earnings: $207,055.64

World Titles: 1 (2020)

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2019-23)

Shane Hanchey*

4. Shane Hanchey

Hometown: Sulphur, LA

2023 PRCA Earnings: $158,879.03

World Titles: 1 (2013)

Wrangler NFR Qualifications: 14 (2010-23)

Brushton Minton*

5. Brushton Minton

Hometown: Witter Springs, CA

2023 PRCA Earnings: $146,466.91

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Ty Harris*

6. Ty Harris

Hometown: San Angelo, TX

2023 PRCA Earnings: $142,073.80

Wrangler NFR Qualifications: 5 (2019-23)

Westyn Hughes*

7. Westyn Hughes

Hometown: Caldwell, TX

2023 PRCA Earnings: $140,822.49

Wrangler NFR qualifications: 3 (2020-21, 2023)

Caleb Smidt *

8. Caleb Smidt

Hometown: Bellville, TX

2023 PRCA Earnings: $138,206.22

World Titles: 4 (2015, 2018, 2021-22) (TD)

Wrangler NFR Qualifications: 10 (2013, 2015-20, 2021-23)

Blane Cox*

9. Blane Cox

Hometown: Cameron, TX

2023 PRCA Earnings: $132,445.83

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2016, 2023)

Kincade Henry*

10. Kincade Henry

Hometown: Mount Pleasant, TX

2023 PRCA Earnings: $129,609.29

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-23)

Cory Solomon*

11. Cory Solomon

Hometown: Prairie View, TX

2023 PRCA Earnings: $129,105.72

Wrangler NFR Qualifications: 10 (2011-12, 2015-18, 2020-23)

Beau Cooper*

12. Beau Cooper

Hometown: Stettler, AB

2023 PRCA Earnings: $121,770.49

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Hunter Herrin*

13. Hunter Herrin

Hometown: Apache, OK

2023 PRCA Earnings: $116,222.18

Wrangler NFR Qualifications: 13 (2006-09, 2011-12, 2014-16, 2020-23)

John Douch*

14. John Douch

Hometown: Huntsville, TX

2023 PRCA Earnings: $115,054.18

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2021-23)

Tuf Cooper*

15. Tuf Cooper

Hometown: Decatur, TX

2023 PRCA Earnings: $114,326.32

World Titles: 4 (TD 2011-12, 2014), AA (2017)

Wrangler NFR Qualifications: 15 (2008-15, 2017-23)

