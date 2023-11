December is the most wonderful time of the year — because of the Wrangler National Finals of course! Here’s everything you need to know about the WPRA top 15 Barrel Racers headed to the 2023 Wrangler NFR in December.

2023 WPRA Top 15 Barrel Racers

Brittany Pozzi Tonozzi Jordon Briggs Emily Beisel Taycie Matthews Lisa Lockhart Kassie Mowry Wenda Johnson Jessica Routier Summer Kosel Ilyssa Riley Sissy Winn Stevi Hillman Hailey Kinsel Sue Smith Paige Jones

Brittany Pozzi Tonozzi*

1. Brittany Pozzi Tonozzi

Hometown: Lampasas, TX

2023 WPRA Earnings: $270,563.42

World Titles: 2 (2007, 2009)

Wrangler NFR Qualifications: 17 (2003, 2005–13, 2017–2023)

Jordon Briggs*

2. Jordon Briggs

Hometown: Tolar, TX

2023 WPRA Earnings: $160,824.20

World Titles: 1 (2021)

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2009, 2021-2023)

Emily Beisel*

3. Emily Beisel

Hometown: Weatherford, OK

2023 WPRA Earnings: $158,752.41

NFR Qualifications: 5 (2019–2023)

Taycie Matthews*

4. Taycie Matthews

Hometown: Wynne, AR

2023 WPRA Earnings: $145,439.17

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Lisa Lockhart*

5. Lisa Lockhart

Hometown: Oelrichs, SD

2023 WPRA Earnings: $134,591.65

Wrangler NFR Qualifications: 17 (2007–23)

Kassie Mowry*

6. Kassie Mowry

Hometown: Dublin, TX

2023 WPRA Earnings: $133,802.17

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2005, 2017, 2022-2023)

Wenda Johnson*

7. Wenda Johnson

Hometown: Pawhuska, OK

2023 WPRA Earnings: $120,505.57

Wrangler NFR Qualifications: 4 (2020-2023)

Jessica Routier*

8. Jessica Routier

Hometown: Buffalo, SD

2023 WPRA Earnings: $117,695.43

Wrangler NFR Qualifications: 6 (2018–2023)

Summer Kosel*

9. Summer Kosel

Hometown: Glenham, SD

2023 WPRA Earnings: $115,681..61

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Ilyssa Riley*

10. Ilyssa Riley

Hometown: Hico, TX

2023 WPRA Earnings: $111,473.37

Wrangler NFR Qualifications: 1 (2023)

Sissy Winn*

11. Sissy Winn

Hometown: Chapman Ranch, TX

2023 WPRA Earnings: $109,022.49

Wrangler NFR Qualifications: 2 (2022-2023)

Stevi Hillman*

12. Stevi Hillman

Hometown: Granbury, TX

2023 WPRA Earnings: $109,015.44

Wrangler NFR Qualifications: 8 (2016-2023)

Hailey Kinsel*

13. Hailey Kinsel

Hometown: Cotulla, TX

2023 WPRA Earnings: $105,775.77

World Titles: 4 (2018-2020, 2022)

Wrangler NFR Qualifications: 7 (2017–2023)

Sue Smith*

14. Sue Smith

Hometown: Blackfoot, ID

2023 WPRA Earnings: $105,643.94

Wrangler NFR Qualifications: 3 (2009, 2011, 2023)

Paige Jones*

15.Paige Jones

Hometown: Wayne, OK

2023 WPRA Earnings: $102,968.22

Wrangler NFR Qualifications:1 (2023)

*Photos courtesy WPRA